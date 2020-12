Giannichedda: “A Parma la miglior Juve del campionato. Finalmente si vedono gioco e carattere”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex centrocampista bianconero Giuliano Giannichedda ha analizzato il successo per 4-0 della Juventus sul Parma di ieri sera: “Per quanto riguarda il campionato è stata sicuramente la miglior Juve. In generale, insieme alla trasferta di Barcellona, quella di ieri sera è stata probabilmente la miglior prestazione stagionale degli uomini di Pirlo. Quello che mi ha impressionato è stata la consapevolezza mostrata sul campo. Secondo me, con quella formazione, hanno capito che possono vincere tutte le partite. Sembra che la vera Juve, per atteggiamento e per gioco, sia finalmente tornata. E per quello che chiede Pirlo, perché quei movimenti che tanto richiede il gioco dell’allenatore, finalmente si sono visti. Tutti hanno fatto un’ottima partita sotto il profilo dell’agonismo, ma allo stesso tempo anche del bel gioco. E poi, con un Cristiano Ronaldo così in squadra, ogni partita diventa più facile”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<