Genoa-Juventus, la moviola: manca un rosso a Favilli

TORINO – Anche in Genoa-Juventus non sono mancati gli episodi da moviola. Al 14′ De Ligt reclama un rigore per una spinta di Soumaro, ma Calvarese decide di lasciar correre. Decisione dubbia, ma che ci può stare. Il direttore di gara, invece, sbaglia nettamente un quarto d'ora dopo quando Favilli, già ammonito, entra in ritardo sull'ex capitano dell'Ajax. Secondo giallo netto, ma l'attaccante scuola Juve non viene sanzionato.

