Genoa-Juventus, il protagonista: la prima da “ex” di Pjanic

TORINO- Il protagonista della gara tra Genoa e Juventus, che ha visto il terzo successo consecutivo in campionato di Ronaldo e compagni, è Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, nelle scorse ore, è ufficialmente diventato un giocatore del Barcellona, club al quale si unirà però solamente al termine di questa stagione. Il numero 5, sotto gli occhi di tutti, ha disputato finalmente una buona gara, dopo le tante critiche ricevute negli ultimi tempi. Tanti palloni giocati, tante verticalizzazioni e il merito di essere entrato nel’azione del 2-0 firmato Cristiano Ronaldo lasceranno qualche rimpianto alla Juve, che confida però nel fatto che Arthur possa superare le gesta dell’ex Roma. Ma attenzione perché, proprio dopo la grande vittoria, è arrivata anche un’enorme novità di mercato in casa bianconera, poco fa l’annuncio in diretta: “Colpo a sorpresa, trattativa in corso!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

