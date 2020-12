Genoa-Juve, Ronaldo pronto a diventare Cr100

TORINO- Giorno di partita per la Juve, che alle 18.00 sarà ospite del Genoa a Marassi. I bianconeri, come al solito, punteranno in avanti sulla qualità e i gol di Cristiano Ronaldo, pronto a tagliare un nuovo traguardo in carriera. Scendendo in campo contro i rossoblù, infatti, il portoghese raggiungerà le 100 presenze uffiaicli con la casacca della Vecchia Signora, club nel quale arrivò nell’ormai lontana estate 2018. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<