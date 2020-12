Genoa-Juve, i precedenti: il pareggio manca da otto anni

TORINO- Dopo il successo di Barcellona, la Juve sarà ospite del Genoa quest’oggi a Marassi. Sono 52 i precedenti in Serie A tra le due compagini in terra ligure, con 22 affermazioni bianconere (l’ultima nella scorsa stagione con un 3-0 firmato dai gol di Ronaldo, Dybala e Douglas Costa). Diciannove, invece, sono i successi per la formazione rossoblù, con il pareggio che manca dal Marzo del 2012 (undici in totale). >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<