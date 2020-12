Genoa-Juve, arbitrerà Di Bello

TORINO- Archiviato il girone di Champions al primo posto, la Juve si rituffa sul campionato, dove domanica alle 18.00 sarà ospite del Genoa. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per l’undicesimo turno di campionato e a dirigere la gara tra rossoblù e bianconeri sarà il signor Paolo Di Bello. Guardalinee Ranghetti e Lo Cicero, quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR Valeri, coadiuvato all’AVAR da Preti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<