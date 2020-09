TORINO – (ANSA) – Nuovo colpo per il Genoa di Rolando Maran. Luca Pellegrini, difensore della Juventus, è arrivato a Genova nel primo pomeriggio. Il terzino sinistro vestirà la maglia rossoblù in prestito. Il giocatore domani sosterrà il suo primo allenamento e sarà già a disposizione per domenica quando il Genoa sfiderà il Napoli al San Paolo. (ANSA).