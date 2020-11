TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sui possibili rinnovi di tre big: Gianlugi Donnarumma, Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Il Milan è ottimista nel primo caso, l’Inter non vuole lasciarsi scappare il proprio numero 10, mentre tra la Juve e la Joya c’è distanza. Spazio poi al netto successo dell’Italia, che in amichevole ha superato con un rotondo 4-0 l’Estonia: