Gasperini: “Ci è mancato il colpo del ko, Gollini strepitoso. Juve più rodata rispetto a un mese fa”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Gianperio Gasperini ha analizzato il pareggio con la Juve: "Grande risultato, per tutte le componenti che ci sono state in campo contro una Juventus forte. A un certo punto eravamo anche convinti di vincere. Poi ci sono sempre gli episodi, hanno avuto anche la loro occasione, ma noi abbiamo creato tanto. Nel primo tempo tecnicamente abbiamo sbagliato alcuni passaggi che potevano essere decisivi per aprire al gol, c'è stata quella occasione di Zapata in cui eravamo due contro uno in campo aperto, qualche altra situazione pericolosa… Nel secondo tempo meglio, abbiamo sbagliato meno. Ci è mancato per poco il colpo del ko. Gollini? Strepitoso a parare il rigore a Ronaldo, che ne sbaglia uno su cento…I portieri sono stati bravissimi. Noi siamo contenti per Gollini, un po' meno per Szczesny. Su quel colpo di testa di Romero ho visto gol, non so come ci sia arrivato. Scudetto? Sarà un campionato molto bello, c'è un gruppo di squadre che sta crescendo. È un campionato più aperto, quest'anno ci sono anche Milan, Napoli e Roma. La Juve rispetto a un mese e mezzo fa ha cambiato identità".