Gasperini: “Alla Juve abbiamo regalato troppe occasioni”

TORINO – L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche della gara contro la Juve.

“A volte gli episodi cambiano le partite, ma la squadra è sempre stata in partita. È chiaro che nell’ultima partita con la Juve abbiamo regalato qualche situazione, almeno nel primo tempo. Abbiamo fatto anche delle cose positive, poi è certo che si lavora sugli errori”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<