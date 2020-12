Gallo: “Juve in fase di ripresa, ma sarà dura contro l’Atalanta”

TORINO – Il centrocampista dell’Atalanta anni ’90 ha parlato a poche ore dal calcio d’inizio di Juventus-Atalanta.

Ai microfoni di Radio Sportiva l’ex giocatore, oggi nei panni di allenatore, ha detto: “Affrontare la Dea non sarà facile per la Juventus, ma la squadra di Pirlo è in fase di ripresa. Quella di oggi è una partita in cui nessuna delle due vuole sbagliare, per evitare di perdere terreno contro le concorrenti allo scudetto“.

Sul caso Gomez, ugualmente convocato da Gasperini per la trasferta di Torino: “Penso che l’unico modo per risolvere la questione sia separarsi. Essendo stato giocatore, dico che la ragione sta dalla parte di Gasperini. L’argentino deve sottostare alle indicazioni del mister. Credo che la società, insieme agli altri giocatori, stia lavorando alla sostituzione del Papu“.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<