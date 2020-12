Galli frena sul pubblico negli stadi: “Difficile prima di fine stagione…”

TORINO – Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo circa il ritorno del pubblico negli stadi: “Temo che per tutto il campionato non è il caso di parlare di tifosi allo stadio per tutto il campionato. Senza una caduta della diffusione del virus, ho forti dubbi che ci si possa permettere di spostare migliaia di persone in uno stadio. Temo che avremo tutto il 2021 per gestire il problema. Abbiamo corso per cambiare colore alle regioni e ci si è accorti che stiamo facendo risalire la china al virus”.