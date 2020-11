Futuro Alaba, parla Salihamidzic: “Non faremo più proposte per lui”

TORINO- Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland del futuro di David Alaba, obiettivo della Juve: “Non so se troveremo una soluzione. Dobbiamo fare i conti con la realtà e capire che forse il giocatore andrà via. Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta e non gli faremo più proposte. Ha un grande valore per noi, ma siamo tutti professionisti. Quando si rischia di perdere un giocatore del genere a zero è sempre lo scenario peggiore”.