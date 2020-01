Furino ricorda Anastasi: “Persona magnifica e grande calciatore. Con Bettega erano devastanti”

TORINO- Beppe Furino, ex capitano bianconero degli anni ’70 e ’80, ha voluto ricordare ai microfoni di Tuttosport l’ex compagno Pietro Anastasi, scomparso di recente a 71 anni: “Pietro era una persona magnifica, che sapeva farsi volere bene da tutti. Se ne va un ragazzo magnifico e, con lui, un pezzo della mia gioventù. Era un tipo sempre positivo e, per me, sono giorni tristi quelli che sto trascorrendo ora. E poi era anche un grande calciatore. Insieme a Bettega ha formato la coppia di attaccanti migliore di sempre, erano devastanti insieme”.