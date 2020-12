France Football, è Collina il miglior arbitro della storia del calcio

TORINO – Dopo la decisione di non assegnare il Pallone d’Oro in un’annata così complicata per l’umanità e per il mondo dello sport, il periodico francese “France Football” ha scelto di stilare la migliore formazione di sempre, schierando un unidici stellare in cui ritroviamo, tra gli altri, anche Cristiano Ronaldo.

La testata ha poi voluto assegnare comunque dei premi speciali, come quello riservato al miglior arbitro della storia del calcio e assegnato a Pierluigi Collina, ex arbitro e oggi presidente della Commissione Arbitri della Fifa.

