TORINO – Secondo quanto riportato dal profilo ufficiale del giornalista Romeo Agresti, Arthur sarebbe in forte dubbio per la trasferta di sabato prossimo contro il Parma. Il brasiliano ha riportato una forte contusione alla coscia destra che difficilmente gli consentirà di partire insieme ai suoi compagni per la prossima sfida di campionato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<