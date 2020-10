TORINO – Fabio Fognini, noto tennista italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la favorita per lo scudetto in Serie A: “Inter testa di serie numero uno per lo Scudetto? La Juve è ancora la Juve, l’Inter ha fatto grandissimi acquisti e ha una rosa di livello pazzesco. In questo periodo però sembra tutto falsato, ed è brutto da dire. Mancano tanti giocatori”.