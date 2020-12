TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il ds del Benevento Pasquale Foggia ha parlato del pareggio con la Juve: “Fermare la Juve è stata una grande soddisfazione. Per fare risultato dovevamo dare piu del 100% e sperare che per loro qualcosa non andasse per il verso giusto. La serie A è un campionato impegnativo, per arrivare alla salvezza dovremo soffrire fino alla fine. Alcune volte ci sono arrivate delle critiche ingiuste e questo fa male”.