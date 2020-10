Focus sull’Hellas Verona

TORINO – L’Hellas Verona arriva alla partita contro la Juventus forte – dopo quattro turni – del sesto posto in classifica con 7 punti. La squadra allenata da Ivan Juric ha esordito vincendo 3-0 a tavolino contro la Roma, poi ha battuto 1-0 l’Udinese (gol di Favilli) ed ha perso con lo stesso punteggio a Parma. Nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro il Genoa nel posticipo di lunedì sera. La squadra gialloblù vanta la miglior difesa del campionato – a pari merito con il Milan – con solamente una rete subita.

LE COLONNE: SILVESTRI E FARAONI

Il portiere Marco Silvestri e il terzino Davide Faraoni sono gli unici due giocatori del Verona che, fino a questo momento, hanno giocato tutti i minuti a disposizione in campionato. Sono due delle colonne più importanti della formazione di Juric, proprio come nella passata stagione. Il primo si è distinto come uno dei migliori estremi difensori della scorsa Serie A, chiudendo con 35 partite consecutive da titolare, per poi lasciare spazio negli ultimi tre turni a Radunovic. Anche il secondo è reduce da una stagione 2019/2020 con un rendimento altissimo, condita da 5 reti e 3 assist dalla fascia destra, la sua corsia preferita.

L’EX DELLA PARTITA: ANDREA FAVILLI

ANDREA FAVILLI

Lo scorso 27 settembre, nella gara giocata al Bentegodi contro l’Udinese, Andrea Favilli ha trovato il suo primo gol in Serie A. Attaccante, classe 1997, ha giocato una stagione e mezza nella Juventus Under 19, segnato numerosi gol nel campionato Primavera ed esordendo in Serie A il 7 febbraio 2017 sul campo del Frosinone. Con la Prima Squadra si è reso protagonista anche della tournée americana dell’estate 2018, siglando una doppietta al Bayern Monaco a Philadelphia e una rete contro la Selezione MLS All-Stars ad Atlanta. Dopo la parentesi bianconera ha giocato due anni ad Ascoli in Serie B ed altri due al Genoa, prima di passare in prestito all’Hellas.