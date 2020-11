TORINO – I gol di Arianna Caruso e Cristiana Girelli ribaltano la Florentia e consegnano alle Juventus Women i tre punti in una gara difficile. Ottavo successo consecutivo in campionato. Punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A femminile con 24 punti in 8 giornate per la squadra di mister Rita Guarino.