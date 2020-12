Fiorentina su Milik? Pradè risponde così…

TORINO- Nella mattinata di oggi sono rimbalzate le voci di un ritorno di fiamma della Juventus per Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è ormai fuori dai piani del Napoli e sarebbe pronto a restare in tribuna fino a Giugno, per poi unirsi a parametro zero ad un nuovo club. I bianconeri potrebbero farne l’alternativa al titolare Alvaro Morata, apparso affaticato nelle ultime uscite. La concorrenza, quando si parla di grandi nomi, è però sempre nutrita, e si è parlato anche di un interessamento da parte della Fiorentina. Un’ipotesi però smentita dal ds viola Daniele Pradè che, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Abbiamo già provato a prenderlo a Luglio, ma adesso non si tratta di un giocatore che prendiamo in considerazione”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<