Fiorentina, idea Sarri per la panchina

TORINO – Dopo circa 4 mesi di transizione, l’ex allenatore della Juve Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare in Serie A . A riportarlo sui nostri campi potrebbe essere la storica ‘nemica’ della Vecchia Signora, la Fiorentina. I Viola al momento starebbero pensando di mandare via Iachini e rimpiazzarlo o con l’arrivo del giovane Alberto Aquilani, o con Maurizio Sarri, idea che sta prendendo sempre piu piede in queste ore. Stando a quanto riportato da La Nazione infatti, il club gigliato starebbe aspettando che l’allenatore toscano rescinda il suo contratto che lo lega ancora alla Juve, prima di poter affondare il colpo.