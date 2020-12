Fiorentina, Barone: “Dedichiamo la vittoria a tutto il popolo viola. Svolta? Ci stiamo lavorando”

TORINO – Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato sui social viola dopo la vittoria contro la Juventus: “Quando c’è stato il fischio finale ho chiamato subito Rocco. Gli ho fatto gli auguri e questa è una vittoria molto importante per il nostro cammino. Dedichiamo la vittoria a tutto il popolo viola che è sempre stato dietro alla squadra, soprattutto sui social e sui vari commenti che ci scrivono. Anche a Prandelli e a tutto il gruppo. Svolta? Stiamo lavorando. Abbiamo bisogno di continuità dopo la sosta, dobbiamo continuare nel nostro lavoro e credere in ciò che stiamo facendo. Oggi però è un risultato importante”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<