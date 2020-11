Filtra ottimismo per Bonucci: può tornare a disposizione sabato

TORINO – Buone notizie in casa Juventus: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, filtra ottimismo per Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, nelle ultime settimane, è rimasto bloccato ai box a causa di un infortunio. Il suo rientro era previsto intorno alla sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, ma alla fine potrebbe tornare in campo prima. Infatti, il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo nella giornata di sabato: quel giorno, i bianconeri affronteranno fuori casa il Benevento di Pippo Inzaghi e potrebbero contare sull’aiuto del numero 19.