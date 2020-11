Figo: “Non sono sorpreso da Ronaldo. L’età si fa sentire, ma lui continua a segnare”

TORINO- Intervistato da Marca, l’ex numero 7 portoghese Luis Figo ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Non sono sorpreso dalle sue prestazioni, è sempre stato un grande professionista. Se gli infortuni glielo permettono continuerà a segnare, è un dono che lui ha. Ma dal punto di vista della condizione fisica è fortunato. L’età di fa sentire dal punto di vista fisico e della velocità, ma lui continua a segnare e questa è una qualità unica. In Italia l’età è vista in modo diverso dalla Spagna. In Liga se hai 30 o 31 anni sei spacciato, mentre in Serie A ti valutano in base al rendimento che hai”.