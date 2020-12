Ferrari: “La vera Juve si vedrà da febbraio in poi…”

TORINO – Fabrizio Ferrari, operatore di mercato, ha parlato di Juventus ai microfoni di TMW: “Gli arrivi di Pirlo e Sarri non sono stati facili da digerire. Arriveranno grandi vittorie e qualche sconfitta inaspettata, la vera Juve si vedrà da febbraio in poi. Quest’anno è stata fatta una politica per essere dominanti in Champions League. E poi la Juve ci ha abituato alle rincorse”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<