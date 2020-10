TORINO – Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno circa la lotta scudetto e le favorita per la vittoria del campionato: “Sarebbe un miracolo se lo scudetto lo dovesse vincere un’altra squadra che non è la Juventus. È la favorita, è la squadra più forte e Pirlo è bravo. Certo c’è anche l’Inter ma la Juve è più forte. Può puntare in alto solo per il fatto che è rimasto Koulibaly. Buon per Gattuso. E Osimhen e Bakayoko sono giocatori importanti”.