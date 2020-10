Ferrara: “La squadra che riuscirà a togliere lo Scudetto alla Juve avrà fatto un miracolo assoluto”

Ciro Ferrara, ex tecnico della Juventus, ha parlato dei bianconeri ai microfoni di Radio Marte: “Gattuso? Meglio di me come allenatore, sta facendo un bel percorso. Ha fatto delle esperienze ed è sempre venuto fuori a testa alta. Ha creato empatia con la gente e questo è di fondamentale importanza nei momenti di difficoltà. Lui cercherà sempre di mantenere profilo basso e concentrazione, affinché i giocatori capiscano che per ottenere successi bisogna stare sul pezzo per tutta la stagione. La squadra che riuscirà a togliere lo Scudetto alla Juventus dopo tanti anni avrà fatto un miracolo assoluto”.