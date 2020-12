Felix Correia: “Sogno di giocare in prima squadra con Cristiano Ronaldo”

TORINO- Felix Correia, giovane attaccante della formazione U23, ha concesso un’intervista ai microfoni di Juventus TV: “Il gol e l’assist nella prima partita sono stati importanti, sono orgoglioso della mia prestazione. Ma sono sicuro che possiamo ancora crescere, abbiamo ampi margini di miglioramento. Possiamo vincere il campionato. Prima squadra? Giocarci sarebbe un sogno. Vorrei giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Ci sono moltissimi giocatori al quale mi ispiro, però forse assomiglio di più a Dembélé come stile di gioco. Devo però ancora crescere e migliorarmi, lo dico anche ai miei genitori ogni giorno”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<