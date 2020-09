TORINO – Niente ritorno in Italia per Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’entourage del giocatore croato avrebbe trovato un accordo con la Lokomotiv Mosca, club della prima divisione russa. Ricordiamo che l’attaccante ex Juventus è attualmente svincolato ed era stato accostato anche a Roma e Fiorentina.