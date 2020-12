Ezio Greggio: “La Juve che noi juventini vogliamo vedere”

TORINO- Risposte importanti sono certamente arrivate a Pirlo dalla partita di ieri a Parma. La sua Juventus, uscita dal campo vittoriosa per 4-0, si è lasciata immediatamente alle spalle il deludente pareggio di mercoledì contro l’Atalanta, trascinata dai gol di Alvaro Morata e Dejan Kulusevski e dalla doppietta del solito Cristiano Ronaldo. Bianconeri che arrivano così a quota 27 punti, centrando la nona vittoria nelle ultime 12 partite tra tutte le competizioni giocate. Sui social, anche il noto conduttore e tifoso juventino Ezio Greggio, ha esultato per il successo del “Tardini”:@Pirlo_official stia facendo un grande lavoro tecnico,di coesione del gruppo e al di là di qualche risultato questa sua @juventusfcbstia assumendo una fisionomia precisa. Cioè questa è la JUVE che noi juventini vogliamo vedere. Bravi i 2 Andrea Agnelli e Andrea Pirlo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<