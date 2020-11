TORINO- Ancora incerto il futuro di Mario Mandzukic, in cerca di un nuovo club dopo la separazione avvenuta negli scorsi mesi dai qatarioti dell’Al Duhail. Negli ultimi giorni si è raffreddata la pista che portava al Celta Vigo, ma per l’ex Juventus potrebbero riaprirsi le porte di una delle squadre più importanti del mondo: il Bayern Monaco. Secondo la stampa tedesca, infatti, il club bavarese starebbe pensando al croato come possibile alternativa a Lewandowski.