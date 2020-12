Ex Juventus, l’Arsenal preme per l’arrivo di Allegri

TORINO- Dopo aver passato più di un anno a casa in seguito al divorzio dell’estate del 2019 con la Juventus, Massimiliano Allegri è finalmente pronto a tornare in panchina. Il tecnico livornese, che ha rifiutato diverse offerte in questi mesi, è ancora in cerca della giusta opportunità che, per i tabloid britannici, potrebbe essere rappresentata dall’Arsenal. Viste le difficoltà riscontrate dai londinesi in questa prima parte di stagione, scrive il Daily Mirror, la dirigenza dei “Gunners” sarebbe pronta a cambiare guida tecnica, puntando proprio sul mister livornese. Per convincerlo a sposare la causa, a Gennaio potrebbe partire l’assalto ad Isco, pupillo del tecnico, che ai tempi dell’avventura in bianconero ne aveva chiesto a più riprese l’acquisto alla dirigenza. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<