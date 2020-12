Ex Juventus, Dani Alves a un passo dal Boca Juniors

TORINO- L’avventura di Dani Alves al San Paolo è giunta ai titoli di coda. Già negli scorsi mesi, l’ex terzino della Juventus aveva dichiarato di voler cambiare aria prima di appendere gli scarpini al chiodo. E ora, secondo quanto riportato dal portale argentino TNT Sports, il brasiliano sarebbe in procinto di passare al Boca Juniors, dove troverebbe l’altra conoscenza bianconera Carlos Tevez. Insieme ad Alves, anche l’ex Inter Gabigol potrebbe presto vestire la maglia degli “Xenezeis”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<