Ex Juve – Paris Saint Germain sulle tracce di Massimiliano Allegri

TORINO – Nuove notizie arrivano dalla Francia per degli illustri ex Juventus: secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino L’Equipe, il Paris Saint Germain sarebbe sulle tracce di Massimiliano Allegri. Il club parigino, infatti, sarebbe insoddisfatto dell’avvio di stagione del proprio tecnico, il tedesco Thomas Tuchel. Pertanto, il ds Leonardo si starebbe muovendo alla ricerca di un sostituto in panchina e avrebbe messo gli occhi sull’ex allenatore bianconero: oltre a lui, nella lista dei candidati ci sarebbero anche l’ex Tottenham Mauricio Pochettino e l’ex Genoa Thiago Motta.