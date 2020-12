Ex Juve – Max Allegri potrebbe finire nel mirino dell’Arsenal

TORINO – Dall’Inghilterra arrivano notizie di una possibile operazione di mercato che vedrebbe coinvolto un ex Juventus. Si tratta di Massimiliano Allegri, che ha guidato i bianconeri in panchina dal 2014 al 2019. Secondo quanto riportato da Football London, l’ex allenatore della Juve potrebbe finire nel mirino dell’Arsenal. Allegri, infatti, nei giorni scorsi avrebbe affermato di voler tornare in panchina e ha espresso alcuni apprezzamenti sulla Premier League, come possibile meta. Nelle prossime settimane potrebbero spuntare nuove indiscrezioni sul futuro del mister livornese: nel frattempo, l’attuale allenatore dei Gunners Mikel Arteta vede traballare il suo posto. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<