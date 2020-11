Ex Juve – L’Inter Miami di Higuain e Matuidi vicino ai playoff

TORINO – Buone notizie per due ex giocatori della Juve: infatti, l’Inter Miami di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi è vicino ai playoff di MLS. In virtù della sconfitta dei Chicago Fire e della sua vittoria contro Cincinnati, la squadra di David Beckham accede agli spareggi per la fase finale del campionato americano. Il 20 novembre affronteranno Nashville e tenteranno di giocarsi un posto tra le pretendenti al titolo: se vinceranno contro la squadra del Tennessee, affronteranno Toronto. Higuain e Matuidi sperano di poter vincere un altro campionato, dopo quelli conquistati con la maglia della Juventus.