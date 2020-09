Ex Juve- La Roma sulle tracce di Max Allegri per la panchina

TORINO – Potrebbero aprirsi degli scenari clamorosi per il mercato degli allenatori della Serie A: secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, la Roma sarebbe sulle tracce di Massimiliano Allegri per la propria panchina. L’ex tecnico della Juventus gradirebbe molto il club giallorosso, che lo avrebbe messo nel mirino. La società capitolina, infatti, vuole valutare il proprio allenatore Paulo Fonseca, che non ha ancora convinto pienamente: se le prossime partite andranno male, la Roma potrebbe pensare seriamente all’esonero del portoghese. In tal caso, il primo nome sul taccuino della dirigenza sarebbe proprio quello di Max Allegri, che tornerebbe così in panchina dopo più di un anno.