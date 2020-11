Ex Juve – Blaise Matuidi segna il suo primo gol in MLS

TORINO – Tornano a far parlare di sé gli ex Juve: infatti, Blaise Matuidi ha segnato il suo primo gol in MLS con la maglia dell’Inter Miami. Il centrocampista francese ha lasciato Torino la scorsa estate, dopo tre stagioni in cui ha totalizzato ben 133 presenze e 8 reti. Ieri sera, nella sfida contro il Toronto FC, l’ex numero 14 bianconero è andato a segno per la prima volta nel campionato americano: a festeggiarlo tra i suoi compagni di squadra anche Gonzalo Higuain, un altro ex Juve. Ecco le immagini della rete di Matuidi riportate sui social dalla ESPN.