Ex Juve – Benatia potrebbe tornare in Italia: il Milan sulle sue tracce

TORINO – Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e la Juventus si prepara ad essere protagonista assoluta anche di questa sessione. Diversi obiettivi sono nel mirino di Fabio Paratici, ma c’è un po’ di bianconero anche nelle operazioni delle altre squadre. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, un ex Juve sarebbe finito negli interessi di un club di Serie A, pronto a mettere a segno un altro colpo. Stiamo parlando di Mehdi Benatia, difensore marocchino classe 1987.

Secondo quanto riportato da 90min.com, il giocatore potrebbe tornare in Italia a gennaio: infatti, il Milan sarebbe sulle sue tracce. I rossoneri di Stefano Pioli si trovano in emergenza nel reparto arretrato e avrebbero individuato nel giocatore dell'Al-Duhail il profilo adatto. Dopo l'esordio in Serie A nel 2010 con l'Udinese, Benatia ha giocato con la Roma e il Bayern Monaco, prima di approdare alla Juve nel 2016. Per lui tre Scudetti e una finale di Champions League in bianconero, prima di trasferirsi in Qatar nel 2019. Adesso potrebbe tornare nel nostro campionato e potrebbe incontrare di nuovo la Vecchia Signora: questa volta, però, sarà un avversario per la corsa al titolo.