Ex Juve – Arteta rischia il posto: Allegri vicino all’Arsenal?

TORINO – Nuove indiscrezioni di mercato arrivano dall’Inghilterra, ma questa volta riguardano un ex Juventus. Stiamo parlando di Massimiliano Allegri, che ha ricoperto il ruolo di allenatore dei bianconeri dal 2014 al 2019, vincendo 5 Scudetti consecutivi e conquistando due finali di Championse League, nel 2015 e nel 2017. Il mister livornese è attualmente svincolato e il suo nome è stato accostato, da alcune settimane, ad un club di Premier League.

Si tratta dell'Arsenal, che, come riportato dalla stampa inglese, sta vivendo una vera e propria crisi di risultati. Solo 14 punti in campionato per i Gunners, che stanno procedendo molto a rilento: per questo motivo, il tecnico dei londinesi Mikel Arteta rischia il posto. La società sta infatti pensando all'esonero e potrebbe puntare sull'ex allenatore bianconero per sostituirlo.