Ex Juve – Allegri potrebbe finire nel mirino della Lazio

TORINO – Nuove voci di mercato arrivano anche per un ex Juventus, un allenatore che ha fatto la storia recente del club bianconero. Stiamo parlando di Massimiliano Allegri, che con la Vecchia Signora ha vinto ben cinque Scudetti di fila, oltre a quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico toscano potrebbe finire nel mirino della Lazio: infatti, nel caso in cui Simone Inzaghi non rinnovasse il suo contratto, il club biancoceleste potrebbe virare su di lui. Sulla lista di Lotito, però, sono presenti diversi nomi, tra cui De Zrbi, Juric, Conceicao e Mihajlovic. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<