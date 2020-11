Evra, frecciatina a Vidal: “Essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta”

TORINO- Ancora una volta, Patrice Evra dimostra di non essere mai banale. L’ex terzino della Juventus, sui propri profili social, ha voluto lanciare simpaticamente una frecciatina all’ex compagno Arturo Vidal, passato in estate all’Inter. Nella foto si vedono l’ex numero 33 bianconero e Andrea Pirlo intenti a scambiarsi alcune frasi. Alla domanda dell’attuale allenatore: “Pat, chi è dietro di te?”, riferendosi al centrocampista cileno, l’ex laterale risponde “Boh…se non ho perso la memoria maestro, questo qua giocava con noi prima”. Il tutto, chiudendo con la descrizione: “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta! Ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche”: