Emery: “Senza Ronaldo e Neymar la Liga è scesa di un gradino. Cr7 ancora tra i migliori 5 al mondo”

TORINO- Intervistato da El Pais, Unai Emery ha parlato della Liga: “La minore capacità economica ha fatto partire Neymar e Cristiano Ronaldo, facendo così scendere il campionato di un gradino. Barcellona e Real Madrid scommettono sui giovani che potrebbero prendere il sopravvento, ma hanno bisogno di tempo. I blaugrana hanno reinvestito i soldi di Neymar ma senza trovare un riferimento chiaro. Dembélé, Coutinho e Griezmann non sono nella ‘top five’ del mondo, come lo sono invece Neymar, Messi e Cristiano. Giocatori come Cr7, Ramos e Piquè sono giocatori responsabili al massimo. Non devi dire loro che devi riposare e mangiare bene per stare meglio, perchè già lo sanno”.