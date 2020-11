Emerson Palmieri: “Ho ricevuto alcune offerte, non solo dall’Italia”

TORINO – Nuovi aggiornamenti per gli obiettivi di mercato della Juventus arrivano direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana. A Coverciano, infatti, ha parlato Emerson Palmieri, esterno del Chelsea finito la scorsa estate nel mirino bianconero. In conferenza stampa, il giocatore ha parlato del suo futuro:

“C’è bisogno di tempo, perchè quest’anno il calcio è più strano, anche sul mercato. In questo momento non sto trovando molto spazio al Chelsea, ma sono tranquillo: le cose miglioreranno sicuramente, sia che rimanga a Londra o che vada da altre parti. Ho parlato con l’allenatore e mi ha detto che giocare è la cosa migliore per me. Tra due mesi vedremo cosa succederà, se avrò ancora un posto ai Blues o avrò trovato altro. Sono tranquillo: ho ricevuto alcune offerte, non solo dall’Italia. Per il momento sono solo suggestioni, però tornare a giocare qui mi piacerebbe molto. Non so quando accadrà, forse a gennaio o tra cinque anni; le cose nel calcio vanno molto veloci e tutto cambia spesso“.