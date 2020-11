Emergenza centrocampo, Locatelli è l’uomo giusto?

TORINO – Indicato da molti, e pare da Andrea Pirlo compreso, come il prossimo obiettivo della Juventus per il centrocampo, Manuel Locatelli non esce ancora dall’orbita bianconera. I limiti del centrocampo della Juve si sono palesati sin dall’inizio di questa stagione, e mentre si aspetta che i nuovi innesti si ambientino, si torna a parlare di mercato. Sempre più voci accostano Locatelli alla Juventus, che potrebbe tentare di strapparlo al Sassuolo con un’operazione simile a quella conclusa per Chiesa. Che sia la soluzione giusta per rifondare definitivamente il centrocampo bianconero?