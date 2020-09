ECA, Agnelli: “Per i club crollo dei ricavi per 4 miliardi in due anni a causa del coronavirus”

TORINO – In occasione dell’assemblea dell’ECA, il presidente della Juventus, Andre Agnelli, ha parlato circa la crisi economica dei club per il coronavirus: “Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. Se una cosa collega tutti noi, indipendentemente dal fatto che proveniamo da un club di alto livello, da un club medio o da un piccolo club, è che abbiamo gli stadi e abbiamo le entrate dallo stadio. Questo è stato praticamente spazzato via. Diritti tv?Abbiamo visto sconti per 330 milioni in Premier League, 200 milioni in Bundesliga, stiamo definendo le cifre con l’UEFA che prevedono una riduzione di 575 mln per i diritti tv delle competizioni internazionali e sono soldi che non saranno distribuiti”.