Dzemaili: “Ronaldo giocatore fuori categoria. Non fa fatica come dicevano in molti”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista di Bologna e Napoli Blerim Dzemaili ha parlato di Cristiano Ronaldo: "E' incredibile il record che ha raggiunto, molti di noi calciatori non arrivano neanche a 750 partite in carriera. Lui, invece, è arrivato a 750 gol. E' un calciatore fenomenale, fuori categoria. Mi ricordo quando è arrivato in Italia che tanti dicevano che avrebbe fatto fatica. Non mi sembra che ne faccia".