TORINO- Nella vittoria di oggi della Juventus sullo Spezia per 4-1, non è passata in secondo piano la prestazione opaca offerta da Paulo Dybala. Il numero 10 argentino non è mai entrato del tutto in partita, lasciando poi il campo a Cristiano Ronaldo ad inizio ripresa. La Joya, però, non ha intenzione di lasciarsi abbattere e sui social ha festeggiato il successo odierno: “Una vittoria di squadra dedicata ai tuoi 123 anni! Auguri Vecchia Signora”: