Dybala sempre più nella storia della Juve: agganciato Inzaghi nella classifica dei migliori marcatori

TORINO- Ottima prima parte di stagione per Paulo Dybala che, dopo le voci di un trasferimento estivo in Premier League, si è ripreso la Juventus. L’argentino è risultato tra i migliori per rendimento nelle ultime gare, specialmente in quella di coppa Italia contro l’Udinese, in cui ha messo a segno una doppietta. Due gol che certificano come la Joya stia entrando sempre più nella storia del club bianconero, di cui ora è il tredicesimo miglior marcatore di tutti i rempi. Con i suoi 89 gol realizzati dal 2015, il numero 10 ha agganciato Pippo Inzaghi e punta ora la top ten. Decima posizione occupata da Munerati, attaccante degli anni ’20, fermo a quota 113.